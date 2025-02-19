Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19-21 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Peki, İstanbul'da bugün ve yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği'nden resmi bir açıklama geldi mi? İstanbul'da bugün ve yarın okullar tatil mi? İstanbul'da 20-21 Şubat okullar tatil edildi mi?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ancak, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü itibarıyla, İstanbul Valiliği'nden okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmamıştır.

AKOM'DAN UYARI

Akom'un açıklamalarına göre ise İstanbul'a son 5 yılın en yoğun karı geliyor ve 6 gün sürmesi bekleniyor. Bu yağışların özellikle pazar günü itibarıyla yoğunlaşacağı ve Sibirya'ya dönmesi beklenen Megakent'te kar kalınlığının 40 santimi bulacağı ifade ediliyor. Uzmanlar tarafından vatandaşlara "Araçla yola çıkmayın, toplu taşımaya binin" uyarıları yapılıyor.