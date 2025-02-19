Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Beklenen kar yağışı başladı

Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
AK Parti büyük kongre için 3 partiye davetiye göndermedi

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
Yenidoğan Çetesi davasının 3. duruşmasının 2. gününde mahkeme salonu karıştı

Duruşma daha başlamadan avukatlar ve jandarma arasında gerginlik çıktı

İstanbul'da bugün ve yarın okullar tatil mi? İstanbul'da 20-21 Şubat okullar tatil edildi mi?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da hava koşullarının olumsuz etkisi nedeniyle 20-21 Şubat tarihlerinde okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 19, 20 ve 21 Şubat 2025 tarihlerinde okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19-21 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Peki, İstanbul'da bugün ve yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği'nden resmi bir açıklama geldi mi? İstanbul'da bugün ve yarın okullar tatil mi? İstanbul'da 20-21 Şubat okullar tatil edildi mi?

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ancak, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü itibarıyla, İstanbul Valiliği'nden okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmamıştır.

İstanbul'da bugün ve yarın okullar tatil mi? İstanbul'da 20-21 Şubat okullar tatil edildi mi?

AKOM'DAN UYARI

Akom'un açıklamalarına göre ise İstanbul'a son 5 yılın en yoğun karı geliyor ve 6 gün sürmesi bekleniyor. Bu yağışların özellikle pazar günü itibarıyla yoğunlaşacağı ve Sibirya'ya dönmesi beklenen Megakent'te kar kalınlığının 40 santimi bulacağı ifade ediliyor. Uzmanlar tarafından vatandaşlara "Araçla yola çıkmayın, toplu taşımaya binin" uyarıları yapılıyor.

İstanbul'da bugün ve yarın okullar tatil mi? İstanbul'da 20-21 Şubat okullar tatil edildi mi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
img

Rihanna, sevgilisinin silahlı saldırı davasında gözyaşlarına boğuldu
img

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
Galatasaray'a yıldız futbolcusundan derbi öncesi kötü haber

Yıldız futbolcunun derbiye yetişme şansı kalmadı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi: Apar topar İzmir'e uçtu

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi
Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı

Hadise'nin konserinde korku dolu anlar
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.