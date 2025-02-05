İstanbul'da bugün kar yağacak mı? 5-6 Şubat İstanbul'da hangi ilçelerde kar yağışı bekleniyor?

Bugün İstanbul'da kar yağıp yağmayacağı merak ediliyor. İstanbullular için kar yağışı alarmı verildi. 5-6 Şubat 2025 İstanbul hava durumu tahminlerine göre, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da kar yağışı hangi ilçelerde görülecek? Bugün kar yağacak mı? İşte detaylar…

İSTANBUL'DA BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren soğuk hava dalgasının etkisini artıracağını ve bazı bölgelerde kar yağışının başlayacağını belirtiyor. 6 Şubat'ta ise sıcaklıkların sıfır derecenin altına düşmesiyle kar yağışının yoğunlaşabileceği tahmin ediliyor. Özellikle yüksek kesimlerde 5 ila 10 cm arasında kar birikmesi öngörülüyor.

HANGİ İLÇELERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul'un kuzey ve yüksek bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. İşte kar yağışı görülecek ilçeler: