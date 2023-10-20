İstanbul'da bir esnaf, protesto amacıyla İsrail bayrağını yere serdi; gelen geçen çiğnedi
Sosyal Medya Haberleri
İstanbul'da bir esnaf, İsrail'i protesto etmek için İsrail bayrağını yere serdi ve vatandaşların üzerine basmasını sağladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bayrağı gören vatandaşlar farklı tepkiler verdi. Kimi bayrağın üzerine basarken, kimisi ayaklarını sildi, kimisi de bayrağın üzerinde zıpladı. Görüntülerin paylaşılması sonrası sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı ve farklı görüşlerin çatıştığı bir tartışma başladı.
İstanbul'da bir çarşı esnafı, İsrail'i protesto etmek amacıyla yere İsrail bayrağı sererek vatandaşlardan bayrağın üzerine basmalarını sağladı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, çarşıdaki dükkanın sahibi bir esnaf tarafından serilen İsrail bayrağını gören vatandaşlar, farklı tepkiler verdi. Kimileri bayrağın üzerine basarken, bazıları ayaklarını sildi ve hatta bazıları bayrağın üzerinde zıpladı.
Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı ve farklı görüşlerin çatıştığı bir tartışma başlattı.