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İstanbul'da bir esnaf, protesto amacıyla İsrail bayrağını yere serdi; gelen geçen çiğnedi

İstanbul'da bir esnaf, İsrail'i protesto etmek için İsrail bayrağını yere serdi ve vatandaşların üzerine basmasını sağladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bayrağı gören vatandaşlar farklı tepkiler verdi. Kimi bayrağın üzerine basarken, kimisi ayaklarını sildi, kimisi de bayrağın üzerinde zıpladı. Görüntülerin paylaşılması sonrası sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı ve farklı görüşlerin çatıştığı bir tartışma başladı.