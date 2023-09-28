İstanbul'da bir aracın egzozundan alevler yükseldi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda seyreden bir araç sürücüsünün egzoz kısmından alevler yükseldi. Sürücü dörtlülerini yakarak seyretti. O anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Sürücüyü kayda alan başka bir sürücü ise trafiği tehlikeye atarak seyretmesine tepki gösterdi.
İstanbul'da bir aracın egzoz kısmından alev alarak seyrettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda seyreden bir araç sürücüsünün egzoz kısmından alevler yükseldi. Sürücü dörtlülerini yakarak seyretti. O anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Sürücüyü kayda alan başka bir sürücü ise trafiği tehlikeye atarak seyretmesine tepki gösterdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil