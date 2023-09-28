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İstanbul'da bir aracın egzozundan alevler yükseldi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda seyreden bir araç sürücüsünün egzoz kısmından alevler yükseldi. Sürücü dörtlülerini yakarak seyretti. O anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Sürücüyü kayda alan başka bir sürücü ise trafiği tehlikeye atarak seyretmesine tepki gösterdi.