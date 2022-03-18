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İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Alper Suat Tutaşı - Genel
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İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi Yoğun kar yağışı Bahçelievler'i beyaza bürüdü İstanbul Bahçelievler'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi

Yoğun kar yağışı Bahçelievler'i beyaza bürüdü

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. E-5 Karayolu'nda da sürücülerinde zor anlar yaşadığı görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Bahçelievler'de etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Vatandaşlar zor anlar yaşamaya başladı. E-5 Karayolu'nda da sürücülerinde zor anlar yaşadığı görülüyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Alper Suat Tutaşı - Genel

Bahçelievler, İstanbul, E 5, kar, Genel, Haberler

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