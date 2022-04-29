İstanbul'da bayram öncesinde trafik yoğunluğu

Trafik yoğunluğu yüzde 60'lara yükseldi

İSTANBUL - İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Kadıköy mevkii D-100 karayolunun üzerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan trafik, iş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte durma noktasına geldi. Kadıköy D-100 karayolu üzerinde ve karayoluna bağlanan ara arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi.