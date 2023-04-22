İstanbul'da bayram nedeniyle trafik yüzde 70' çıktı
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İstanbul'da bayram nedeniyle trafik yüzde 70' çıktı İstanbul'da bayramın 2. gününde trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyesine çıkarken bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul'da bayram nedeniyle trafik yüzde 70' çıktı
İSTANBUL - İstanbul'da bayramın 2. gününde trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyesine çıkarken bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde TEM Otoyolu Fatih sultan Mehmet Köprüsü istikameti Seyrantepe mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB verilerine göre trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 70 olarak ölçüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Altınbaş - Genel