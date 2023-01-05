Vatandaşlar İstanbul'da barajların doluluk oranları merak ediliyor. Beklenen yağışların bir türlü kente gelmemesi barajların durumunu da etkiledi. Yüzde 40'ın altına inen baraj seviyesinin ardından, barajlardaki son durum İSKİ tarafından paylaşıldı. Peki, İstanbul'da barajların doruluk oranı ne kadar? İstanbul'da susuzluk yaşanabilir mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu? sorusu Vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sonbahar aylarında beklenen yağışların bir türü etkili olmaması kış ayına girilmesiyle birlikte henüz kar yağmamış olması nedeniyle Metropol kent İstanbul'da barajlar alarm vermeye başladı.Perki, İstanbul'da barajların doluruk oranı ne kadar? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA BARAJLARIN DOLURUK ORANI NE KADAR?

İski İstanbullun barajlarının doluluk oranlarını açıkladı. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri 31 Aralık 2022'de 34,43 iken, bugün (5 Ocak 2023) yüzde 32,34 seviyesinde ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca 1'inin doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde Ali bey Barajı yüzde 18,4 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 37,46 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 4,72 oldu.

İSTANBJUL'DA SUSUZLUK YAŞANABİLİR Mİ?

2022 yılında İSKİİstanbul'a 1 milyar metreküpten fazla su verildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

Bu suyun 650 milyon metreküpü Melen ve Yeşilçay Regülatörlerinden sağlanmıştır. Başka bir örnekle anlatmak gerekirse, 27 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'a sağlanan 2 milyon 937 bin metreküp suyun 1 milyon 792 bini regülatörlerden, 1 milyon 145 bini barajlardan alınmıştır. Bütün bu verilerin ışığında, İstanbul'da kısa vadede bir susuzluk riskinin olmadığı açıktır. Öte yandan DSİ tarafından yapımı bir türlü tamamlanamayan Melen Barajı hizmete alındığında İstanbul'da uzun yıllar susuzluk yaşanmayacağı öngörülmektedir.