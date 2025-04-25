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İstanbul'da artçı deprem oldu mu? 25 Nisan Cuma İstanbul'da kaç artıçı deprem oldu?

İstanbul'da artçı deprem oldu mu? 25 Nisan Cuma İstanbul'da kaç artıçı deprem oldu?
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23 Nisan'da Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Vatandaşların aklında ise tek bir soru var: "İstanbul'da artçı deprem oldu mu?" 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla yaşanan gelişmeler, bu sorunun yanıtını arayanların sayısını artırdı.

" İstanbul'da artçı deprem oldu mu?" sorusu, özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklamalara göre, deprem sonrası bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Peki, "25 Nisan Cuma İstanbul'da kaç artçı deprem oldu?" İşte İstanbul'da yaşanan artçı sarsıntıların sayısı, büyüklüğü ve uzmanların yaptığı uyarılar...

İSTANBUL'DA ARTÇI DEPREM OLDU MU?

?25 Nisan 2025 Cuma günü, İstanbul'da artçı depremler yaşandı. 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, 25 Nisan sabahına kadar 266 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu artçıların büyüklükleri 0 ile 5.0 arasında değişti.

İstanbul'da artçı deprem oldu mu? 25 Nisan Cuma İstanbul'da kaç artıçı deprem oldu?

25 NİSAN CUMA KAÇ ARTÇI DEPREM OLDU?

24 Nisan akşam saatlerinde ve gece boyunca Silivri ve Büyükçekmece açıklarında 3.5 ile 4.1 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

KÜTAHYA'DA KORKUTAN DEPREM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son dakika bilgilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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