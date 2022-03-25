İstanbul'da 27 Mart'ta deprem mi olacak? El Serhendi Efendi kimdir? Açıkladığı iddia edilen deprem olacak iddiası doğru mu? Teyit.org inceledi!

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da 27 Mart'ta deprem mi olacak, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Deprem fay hatları, taş küredeki kayaların gerilme, sıkışma gibi yüksek basınç oluşturan şartlar altında kırılması ile meydana gelir. El Serhendi Efendi'nin açıkladığı iddia edilen deprem olacak iddiası doğru mu?

EL SERHENDİ EFENDİ KİMDİR?

Teyit.org'un haberine göre, El Serhendi Efendi 2014'te kurgulanmış bir karakterdir. Sosyal medyada 1500'lü yıllarda yazıldığı iddia edilen metin ise 2014 yılında Ot dergisinde yayımlanmış bir yazı. Bu yazıda El Serhendi Efendi'nin 16. yüzyılda 2022'de İstanbul'da deprem olacağını yazdığı iddia edilmekte.

İSTANBUL'DA 27 MART'TA DEPREM Mİ OLACAK?

Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde, El Serhendi Efendi'nin 1500'lü yıllarda yazdığı eserde İstanbul'da 27 Mart 2022 deprem olacağını tahmin ettiği öne sürüldü.

Yazıda adı geçen Celal Salik, Orhan Pamuk'un yazdığı Kara Kitap ve Masumiyet Müzesi'nde geçen bir karakter.

Habere göre, ilk olarak, El Serhendi'nin kehanetlerini yazdığı eserin, günümüze ulaşmadığı söyleniyor. Kayıp bir eserin bir pasajının bir anda ortaya çıkması şüphe uyandırıyor.

Ayrıca 1500'lü yıllarda yazdığı iddia edilen eserde modern isimler ve küresel ısınma, koalisyon gibi günümüzde kullanılan kelimelerin tercih edilmiş olması da bir diğer ipucu.

Kurgu metinlerdeki ifadeler bir gün gerçek olabilir, fakat bu hayali kehanetlerin gerçeği yansıttığı anlamına gelmez. Günün birinde İstanbul'da şiddetli bir deprem olacağını bilim insanları da söylüyor. Ancak depremin şiddeti ve zamanı bilinmiyor.

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçmişteki ve beklenen depremleri değerlendirmişti. "Bir yerde meydana gelen depremin üstünden uzun zaman geçmişse orası deprem konusunda riskli hale gelir" dedi. Depremin önceden tespit edilmesinin mümkün olmadığını belirten Görür sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bir yerde deprem olursa, çevresi de tehlikeye girer. Stres transferiyle orası daha da tehlikeli olur. 1999 depreminde yerbilimciler olarak bağırmaya başladık, ' İstanbul'a Marmara'ya dikkat, burası tehlike altına girdi' dedik. 99 depremi, enerjiyi Marmara'nın altına biriktirdi. Hatta normalde 250 senede birikmesi gereken enerjiyi 55 saniyede Marmara'nın altındaki kabuğa yükledi. Böylece artık orası tehlikeli hale geldi. O depremden sonra 30 sene içinde İstanbul'da deprem olma olasılığı yüzde 60 olarak hesaplandı. ben 2005 yılından beri Elazığ'da deprem olacak diye bas bas bağırdım, 15 sene sonra 2020'de oldu. Korkuyu durdurmak mümkün değil, İstanbul'da bir deprem olacak. İstanbul'da tarihe bakarsak sürekli depremler olmuş. İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz, artık deprem ne zaman olacak diye sormaya gerek yok. Korkmamanın tek yolu oturduğu evden endişe etmemek."

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