Müslümanlar için bir bayram niteliği taşımakta olan Cuma gününün en büyük ibadetlerinden olan Cuma namazına katılmak isteyen birçok kişi tarafından İstanbul Cuma namazı saati araştırılmaktadır. Peki, İstanbul Cuma namazı saati! İstanbul Cuma ezanı saat kaçta, ne zaman okunuyor? 24 Şubat ezanı saat kaçta okunuyor?

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olması nedeniyle cuma namazı saati merak ediliyor ve saatlerin yaklaşması ile birlikte İstanbul Cuma namazı saati araştırılıyor. 24 Şubat Cuma gününde İstanbul Cuma ezanı saat kaçta okunuyor sorusu merak ediliyor. Yıl içerisinde saatleri farklılık göstermesi nedeniyle sürekli olarak değişen İstanbul Cuma ezanı saat kaçta okunacak. Peki, İstanbul Cuma namazı saati! İstanbul Cuma ezanı saat kaçta, ne zaman okunuyor? 24 Şubat ezanı saat kaçta okunuyor?

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

Bugün (24 Şubat) tarihinde İstanbul için Cuma namazı saati 13:23'tedir. Buna göre 24 Şubat Cuma günü Cuma ezanı saat 13:23'te okunacaktır. Türkiye'nin farklı şehirlerine göre değişmekte olan namaz vakitlerini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

24 ŞUBAT EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR

İstanbul'da 24 Şubat Cuma namazı saat 13:23'te kılınacak.

Ankara'da 24 Şubat tarihinde Cuma namazı saat 13:07'de kılınacak.

İzmir'de 24 Şubat Cuma ezanı saat 13:30'da okunacak.

Bursa'da 24 Şubat Cuma namazı saat 13:22'de kılınacak.

Konya'da 24 Şubat Cuma namazı saat 13:08 'de kılınacak.