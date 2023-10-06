İstanbul Cuma namazı saati! Bugün İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta?

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olması nedeniyle cuma namazı saati merak ediliyor ve saatlerin yaklaşması ile birlikte İstanbul cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 6 Ekim Cuma İstanbul cuma namaz saati!

İstanbul'da okunacak olan Cuma ezanı saati, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde İstanbul cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 6 Ekim Cuma İstanbul cuma namaz saati!

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

6 Ekim Cuma günü, İstanbul için cuma namazı saati 12.57'dir. Ankara için 6 Ekim Cuma saati 12.42 'dır. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

6 EKİM CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 12:57

Ankara: 12:42

İzmir: 13:05

Adana: 12:32

Bursa: 12:57

Antalya: 12:51

Konya: 12:43

Diyarbakır: 12:12

Eskişehir: 13:51

Mersin: 12:35