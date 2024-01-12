İstanbul'da okunacak olan Cuma ezanı saati, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde İstanbul cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 12 Ocak Cuma İstanbul cuma namaz saati!

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

12 Ocak Cuma günü, İstanbul için cuma namazı saati 13:17'dir. Ankara için 12 Ocak Cuma saati 13:02'dır. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul: 13:17

Ankara: 13:02

İzmir: 13:24

Bursa: 13:17

Adana: 12:52