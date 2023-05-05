Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olması nedeniyle cuma namazı saati merak ediliyor ve saatlerin yaklaşması ile birlikte İstanbul cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 5 Mayıs Cuma İstanbul cuma namaz saati!

İstanbul'da okunacak olan Cuma ezanı saati, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde İstanbul cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 5 Mayıs Cuma İstanbul cuma namaz saati!

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

5 Mayıs Cuma günü, İstanbul için cuma namazı saati 13.06 'dir. Ankara için 5 Mayıs Cuma saati 12.50 'dır. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

5 Mayıs 2023 Cuma Ezan Vakitleri:

İstanbul cuma saati13:06

Ankara cuma saati12:50

İzmir cuma namazı saati13:13

Adana cuma namazı saati12:40

Bursa cuma namazı saat:13:06

Antalya cuma saati: 12:59

Konya cuma vakti kaçta?12:52

Diyarbakır cuma namazı saati: 12.21

Eskişehir cuma namazı kaçta?13:00

Mersincuma vakti ne zaman?12:43