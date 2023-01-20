İstanbul cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma ezanı saat kaçta okunacak? 20 Ocak Cuma İstanbul cuma namaz saati!

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İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

2023 20 Ocak Cuma günü, İstanbul için cuma namazı saati 13:20'dir. Ankara için 20 Ocak Cuma saati 13:04'dür. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İstanbul Cuma Saati: 13:20

Ankara Cuma Vakti: 13:04

İzmir Cuma Namazı Vakti: 13:27

Adana Cuma Namazı Vakti: 12:54

Bursa Cuma Namazı Saati:13:20

Antalya Cuma Kaçta: 13:13

Konya Cuma Vakti: 13:06

Diyarbakır Cuma Namazı: 12.35

Eskişehir Cuma Namazı: 13:14

Mersin Cuma Vakti: 12:57