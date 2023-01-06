İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 6 Ocak İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak?

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İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

2023 6 Ocak Cuma günü, İstanbul için cuma namazı saati 13:15'dir. Ankara için 16 Aralık Cuma saati 12:59'dur. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul Cuma namazı saati: 13:15'dir.

Ankara Cuma namazı saati: 12:59'dur.

İzmir Cuma namazı saati: 13:22'dir.

Bursa Cuma namazı saati: 13:14'dür.

Adana Cuma namazı saati: 12:49'dur.

Antalya Cuma namazı saati: 13:08'dir.