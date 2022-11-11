İstanbul Cuma namazı saati, Cuma gününün gelmesi ile birlikte birçok vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitlerine göre İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Sorusunu yanıtladık. Peki, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma namazı ne zaman kılınacak? 11 Kasım güncel İstanbul Cuma namazı saati!

İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Sorusu, özellikle Cuma namazının saatinin yaklaşması ile birlikte birçok kişi tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Cuma günü Müslümanların bayram günüdür. Bugün de mübarek Cuma namazı eda edilmektedir. Her Müslümanın cuma namazı kılması farz kabul edilmiştir. Peki, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma namazı ne zaman kılınacak? 11 Kasım güncel İstanbul Cuma namazı saati!

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

11 Kasım Cuma günü cuma namazı İstanbul'da 12:53 saatinde okunacaktır. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

11 Kasım 2022 Cuma Ezan Vakitleri:

İstanbul Cuma Namazı Vakti : 12:53

Ankara Cuma Namazı Vakti : 12:38

İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:00

Bursa Cuma Namazı Vakti : 12:53

Konya Cuma Namazı Vakti : 12:39

Antalya Cuma Namazı Vakti : 12:46

Van Cuma Namazı Vakti : 11:55

Trabzon Cuma Namazı Vakti : 12:10

Düzce Cuma Namazı Vakti : 12:44

Bolu Cuma Namazı Vakti : 12:43