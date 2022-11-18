İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 18 Kasım İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma namazı ne zaman?

Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Cuma namaz saati sürekli değişkenlik göstermektedir. Peki, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 18 Kasım İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma namazı ne zaman?