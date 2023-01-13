İstanbul cuma namazı saat kaçta? 13 Ocak 2023 İstanbul Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti!

Bugün İstanbul cuma namazı saat kaçta? Cuma günü Müslümanların bayram günüdür. Bu gün de mübarek Cuma namazı eda edilmektedir. Her Müslümanın cuma namazı kılması farz kabul edilmiştir. Cuma namazı kaçta kılınır ülke genelinde merak ediliyor. İstanbul cuma namazı saat kaçta?

İstanbul cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. İstanbul cuma namazı saat kaçta? Sorusunu merak edenler için bu haberimizde yanıtladık. Cuma namaz saati sürekli değişkenlik göstermektedir. Şimdi bazı illerimizde cuma ne zaman okunur onu paylaşalım. 13 Ocak 2023 İstanbul Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti!

13 OCAK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

13 Ocak günü cuma gününe denk gelmektedir ve bugün Cuma namazı kılınacaktır. 13 Ocak tarihinde Cuma namazı saati İstanbul için saat 13.18'dur. Buna göre İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.

13 OCAK 2023 CUMA NAMAZI SAATLERİ:

Ankara cuma namazı saati: 13.02

İzmir cuma namazı saati: 13:25

Bursa cuma namazı saati: 13.17

Adana cuma namazı saati: 12.52