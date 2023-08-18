İstanbul, Çinli turistleri ağırlamaya başladı

İstanbul'daki tarihi Sultanahmet Meydanı'nı gezen Çinli turistler, 17 Ağustos 2023. Türkiye'nin en çok turist çeken kentlerinden biri olan İstanbul, Çin'in yurtdışı grup turlarına pandemi nedeniyle uyguladığı yasağı Türkiye için 10 Ağustos'ta kaldırmasının ardından Perşembe günü ilk Çinli turist kafilesini ağırladı.

1. İstanbul'dan çeşitli görüntüler

2. Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya'dan çeşitli görüntüler

3. İstanbul'daki Çinli turist kafilesinden çeşitli görüntüler

4. Çin'in İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Wu Jian'ın bir Çinli turist kafilesiyle buluşmasından çeşitli görüntüler

5. Çinli turistlerden çeşitli görüntüler

Türkiye'nin en çok turist çeken kentlerinden biri olan İstanbul, Çin'in yurtdışı grup turlarına pandemi nedeniyle uyguladığı yasağı Türkiye için 10 Ağustos'ta kaldırmasının ardından Perşembe günü ilk Çinli turist kafilesini ağırladı.

12 kişiden oluşan grup, sekiz günlük bir Türkiye gezisine çıkacak. Çin'in İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Wu Jian, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya ve Sultanahmet Camisi ile çevrili tarihi Sultanahmet Meydanı'nı gezen gruba eşlik etti.

Wu, turist kafilesine, Çinli turistlerin yaklaşık 16 milyon nüfuslu mega kentte güvenli ve sorunsuz seyahat etmelerine yönelik olarak Türk yetkililer ve Çin konsolosluğu arasında bir dizi toplantı yapıldığını aktardı.

"Türkiye'deki önlemleri listeleyen Çince bir broşürü güncelleyerek hazır hale getirdik" diyen Wu, broşürde konsolosluk telefon numaraları ile trafik haritalarının da yer aldığını belirtti.

Wu, konsolosluğa 7/24 ulaşabilecekleri konusunda turistlere güvence verdi.

Tur lideri Fu Tong, Türkiye'nin Çinli turistler için en çok tercih edilen destinasyonlardan biri haline geldiğini ve Çinli turist sayısının önümüzdeki günlerde katlanarak artmasının beklendiğini söyledi.

Turist kafilesi, İstanbul'da üç gün kaldıktan sonra Kapadokya'ya geçecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)