İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi listesi! 29 Temmuz 2022 Çatalca ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Çatalca ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 29 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Çatalca elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 29 Temmuz 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Çatalca ilçesinde 29 Temmuz 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BERRAK ÇIKMAZI, BEŞEVLER, ELBASAN, EMEL ÇIKMAZI, EMİROĞLU ÇIKMAZI, ON EVLER, ÇATALCA sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-07-29 09:00:00 2022-07-29 17:00:00 İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah AKAĞAÇ, BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / HALLAÇLI mah METİN sk / ÇANAKÇA mah ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, BOĞAZ, DAMLA, DEĞİRMENDERE, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, NİDA, RUŞEN, SAĞLAM, SUDE, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, YEKPARE ÇIKMAZI, YEŞİL, ZEREN, ÇAPA, ÇARDAK, ÇATI, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ, ŞÖLEN sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-07-29 09:00:00 2022-07-29 17:00:00

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