İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi listesi! 22 Nisan 2022 Çatalca ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

ÇATALCA, İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Çatalca ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 22 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Çatalca elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 22 Nisan 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Çatalca ilçesinde 22 Nisan 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, İCLAL, İFFET ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/04/2022 09:30:00 - 22/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-22 09:30:00 2022-04-22 15:30:00 İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AKIN BAŞOĞLU ÇIKMAZI sk/ SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI sk/ ÇANAKÇA mah AKBOĞA, AKGÜL ÇIKMAZI, AKKAN ÇIKMAZI, AMBARLI, AYŞEN, AŞIK ÇIKMAZI, BAHÇELİ, BALCILAR, BARAKA, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, EKOL ÇIKMAZI, ESEN ÇIKMAZI, FERHATHOCA ÇIKMAZI, GALİP HOCA, GÜNGÖR, GÜVERCİN ÇIKMAZI, GÜVERTE ÇIKMAZI, GÜZİN ÇIKMAZI, HAFIZ ÖMER, HALDUN ÇIKMAZI, HALİM AKYEL ÇIKMAZI, HAVRUZ, HÖYÜKLER, HÜDAYİ, HÜMEYRA, HÜNER ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, OKUL, PERİ ÇIKMAZI, PİREN, RIHTIM, SAFRAN, SONGÜL ÇIKMAZI, STAD, TAŞ ÇIKMAZI, UYSAL, VUSLAT, YANIK ALAY, YANKI ÇIKMAZI, YOLAÇAN, ZERDA, ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI, ÇANAKÇI DEDE , ÇINAR, İBRAHİMÇAVUŞ sk bölgelerinde 22/04/2022 08:30:00 - 22/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-22 08:30:00 2022-04-22 12:00:00

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