İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi listesi! 15 Nisan 2022 BEDAŞ Çatalca ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

ÇATALCA, İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Çatalca ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Çatalca elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 15 Nisan 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Çatalca ilçesinde 15 Nisan 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YAZLIK mah BAŞOĞLU, BORA, BOTANİK, BOZ, BOZDAĞ ÇIKMAZI, BOZDOĞAN, BOZKAYA, BOZKIR, DOĞANYOL, KORDON, YETKİN sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 13:00:00 İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah AKÇEŞME, FABRİKALAR, ÇATALCA YOLU sk/ ÖRCÜNLÜ mah BAŞKOMUTAN sk bölgelerinde 15/04/2022 10:00:00 - 15/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-15 10:00:00 2022-04-15 14:00:00 İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah MERA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 15/04/2022 08:00:00 - 15/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-15 08:00:00 2022-04-15 12:00:00

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