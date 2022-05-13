İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi listesi! 13 Mayıs 2022 Çatalca ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Çatalca ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 13 Mayıs 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Çatalca elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 13 Mayıs 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Çatalca ilçesinde 13 Mayıs 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ADLİYE, ATATÜRK, DEĞİRMEN, HASAN AKIN, MESCİT, RAMAZAN SEMERCİOĞLU, SAKARYA, TEVFİK ERDÖNMEZ, ULUS, VEZİR FERHATPAŞA sk / KALEİÇİ mah AKAT, AVŞAR, BERBEROĞLU, CAMBAZ ALİEFENDİ, CEVDET BARIN, KALE, KALEARKASI, KALEDIŞI, KARADENİZ, KASAPLAR, KÖPRÜ, MİSAFİRHANE, SABIR, TEVFİK ERDÖNMEZ, TOPUKLU sk bölgelerinde 13/05/2022 09:00:00 - 13/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yük Bölümü 2022-05-13 09:00:00 2022-05-13 17:00:00 İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALİÇAVUŞ sk / ÇAKIL mah AKTAŞ ÇIKMAZI, BERHUDAR, BERİL, CELAL İLALDI, DİNÇER, DİYAR, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELMAS, ELVAN, ELÇİ, EMANET ÇIKMAZI, ERCAN ÇIKMAZI, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERDAL, ERDİNÇ ÇIKMAZI, ERENGÜL, ERSİN ÇIKMAZI, ERTÜRK ÇIKMAZI, ERYAMAN ÇIKMAZI, ERYİĞİT ÇIKMAZI, ERİK, ESAS ÇIKMAZI, FENER, GÜLİSTAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, ÇAKIL YOLU, ÇATALCA, ÇAVUŞ, ÖZGÜ, ÜSTÜN, ÜZEYİR COŞKUN sk bölgelerinde 13/05/2022 09:00:00 - 13/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-05-13 09:00:00 2022-05-13 17:00:00 İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAŞKAYA, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KUYU, KUZU, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TÜFEK, UĞUR, ZİŞAN sk / FATİH mah CANSEVER, CANSOY, CANİK, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 13/05/2022 10:00:00 - 13/05/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-05-13 10:00:00 2022-05-13 15:30:00 İstanbul Çatalca İSTANBUL CATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAŞKAYA, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KUYU, KUZU, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TÜFEK, UĞUR, ZİŞAN sk / FATİH mah CANSEVER, CANSOY, CANİK, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 13/05/2022 09:30:00 - 13/05/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-05-13 09:30:00 2022-05-13 15:30:00

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