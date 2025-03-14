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İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi! 14 Mart Çatalca elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi! 14 Mart Çatalca elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Çatalca elektrik kesintisi listesi! 14 Mart günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 14 Mart günü İstanbul Çatalca ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Çatalca elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Çatalca elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Çatalca elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-14 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah sk / BAŞAK mah sk / BELGRAT mah sk / HALLAÇLI mah sk / KALFA mah sk / KARACAKÖY MERKEZ mah sk / YALIKÖY mah sk / ÇANAKÇA mah sk / ÇİFTLİKKÖY mah sk bölgelerinde 14/03/2025 09:00:00 - 14/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-14 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce -AKALAN mah sk / KABAKÇA mah sk bölgelerinde 14/03/2025 09:00:00 - 14/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi! 14 Mart Çatalca elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

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