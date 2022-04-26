İstanbul BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi listesi! 26 Nisan 2022 Büyükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Büyükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 26 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Büyükçekmece elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 26 Nisan 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Büyükçekmece ilçesinde 26 Nisan 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Büyükçekmece İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah AKASYA 4, AKMAN, BALIKÇI, DİLMEN, ERTÜRK, MEDENİ, MERT, ORHUN, TAN 1, VATAN 1, YAVUZ 1, YENİ CAMİ, YOĞURTHANE, ZAMBAK 4 sk / SİNANOBA mah AKTAY, AYLA, BOZDOĞAN, DEMİRTÜRK, GİGİN, KEREM, KRİSTAL, MUSTAFA KEMAL, ÇARMIKLI, ÜNLÜSOY, İBRAHİMZADE sk bölgelerinde 26/04/2022 09:30:00 - 26/04/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-26 09:30:00 2022-04-26 13:30:00

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