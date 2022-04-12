İstanbul BÜYÜKÇEKMECE elektrik kesintisi listesi! 12 Nisan 2022 BEDAŞ Büyükçekmece ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1478., 1479., 1480., 1481., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1491., 1492., CAMİ YOLU, İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 15:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., CANSİT VİLLALARI (2.CADDE), KAZIKLIDERE sk bölgelerinde 12/04/2022 12:00:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 12:00:00 2022-04-12 15:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah KAZIKLIDERE sk bölgelerinde 12/04/2022 08:00:00 - 12/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 08:00:00 2022-04-12 11:00:00

İstanbul Başakşehir İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ÖZGÜR sk/ ŞAHİNTEPE mah ESKİ İSTANBUL, KARTAL, KURBAN, TÜRKER, ÖZTÜRK sk bölgelerinde 12/04/2022 10:00:00 - 12/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-12 10:00:00 2022-04-12 12:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah İLTER sk bölgelerinde 12/04/2022 13:00:00 - 12/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 13:00:00 2022-04-12 16:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah 2801. sk bölgelerinde 12/04/2022 10:00:00 - 12/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-12 10:00:00 2022-04-12 12:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah KÖSEM SULTAN sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 12:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah ALİPAŞA MEKTEBİ, AVCI ODALARI ÇIKMAZI, HOCA ÇAKIR, HOCA ÇAKIR 2. ÇIKMAZI, KARİYE CAMİİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE ÇIKMAZI, KARİYE İMARETİ, KUYULU BAHÇE, KUYULU BAHÇE ARALIĞI, VAİZ sk/ CANKURTARAN mah KABASAKAL sk/ DERVİŞ ALİ mah AKTAR KERİM, FEVZİPAŞA, HOCA ÇAKIR, HOCA ÇAKIR 1. ÇIKMAZI, KALFA EFENDİ, KARİYE BOSTANI, KARİYE CAMİİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE YAĞHANE, KARİYE YAĞHANE ARALIĞI, NEŞTER, UÇBEY, VAİZ, ŞEYH EYÜP sk bölgelerinde 12/04/2022 12:00:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-12 12:00:00 2022-04-12 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah GÖKBULAK, GÜLDEFNE, TEPECİK, YEŞİLLİK, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 12/04/2022 09:15:00 - 12/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 09:15:00 2022-04-12 17:00:00

İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 24/2., 25/1., 25/2., 25/5., 25/6., 26/1., 26/2., 27/6., 30/1., ADNAN KAHVECİ, MERV, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ŞEHİT ER DAVUT BAŞ, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 12/04/2022 08:30:00 - 12/04/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-12 08:30:00 2022-04-12 12:30:00

İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DOKUMACILAR SİTESİ, KARACABEY sk bölgelerinde 12/04/2022 02:00:00 - 12/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-12 02:00:00 2022-04-12 03:00:00

İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DOKUMACILAR SİTESİ, KARACABEY sk bölgelerinde 12/04/2022 00:01:00 - 12/04/2022 00:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-12 00:01:00 2022-04-12 00:30:00

İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 12/04/2022 00:01:00 - 12/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 00:01:00 2022-04-12 03:00:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2271., 2272., 2272/1., 2273., 2274., 2336., 2347. sk bölgelerinde 12/04/2022 10:00:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 10:00:00 2022-04-12 15:00:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah OLCAY sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ UĞUR MUMCU mah 2107., 2113., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 12/04/2022 10:00:00 - 12/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-12 10:00:00 2022-04-12 13:00:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2273., 2274., 2275., N, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 12/04/2022 09:30:00 - 12/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Yük Bölümü 2022-04-12 09:30:00 2022-04-12 16:30:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, ABELİA, AK, BİLEN ÇIKMAZI, ERKİN BALABAN, HATİPOĞLU, MİNİK, OĞUZ ARAL, TÜRKÜN, VARNALI sk bölgelerinde 12/04/2022 13:00:00 - 12/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-12 13:00:00 2022-04-12 17:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, KAVAKLI, SEHER, TERZİ sk/ KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/04/2022 09:30:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-12 09:30:00 2022-04-12 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKÇAKOCA, ALBENİ, ALYANAK, CAHİT ARF, DORUKLAR, DUTDERE, ERFELEK, ERGAZİ, ERHAN, GÖREV, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HAFIZOĞLU, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, PİRİ REİS, SİRKECİ, TEVFİK FİKRET, UZUNOĞLU, VEFABAYIRI, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇEŞMİNAZ, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 15:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER YILDIRIM, AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI, BAYINDIR ÇIKMAZI, MACİTBEY, ORDULULAR, SARIÇAM, TEKİNKAYA ÇIKMAZI, TÜRKBEY ÇIKMAZI, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 12/04/2022 09:30:00 - 12/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-12 09:30:00 2022-04-12 17:30:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah CÜMLE, DETAY, DOĞACI, FASILA, HATMİ, YÜCELEVLER sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 16:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KIRLANGIÇ sk bölgelerinde 12/04/2022 12:00:00 - 12/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase 2022-04-12 12:00:00 2022-04-12 16:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BULUT, 1.HURMA, 1.KARADUT, 1.NERGİS, 1228., 1229. ÇIKMAZ, 1230., ALTINTAŞ, ARİFBEY, BİRGÜL, ERSİN, EVLİYA ÇELEBİ, FATİH, FİLİZ, KARABULUT, ORHANGAZİ, OSMAN GAZİ, TURGUTLU, ZAFER CÖMERT, ÇATALÇEŞME, İNCİRLİ sk bölgelerinde 12/04/2022 08:30:00 - 12/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-12 08:30:00 2022-04-12 16:30:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ARDIÇKUŞU sk bölgelerinde 12/04/2022 08:00:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 08:00:00 2022-04-12 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 12/04/2022 08:00:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 08:00:00 2022-04-12 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KUŞLAR TEPESİ sk bölgelerinde 12/04/2022 08:00:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 08:00:00 2022-04-12 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah MERCAN sk/ MEHMET AKİF mah 1901., 329. sk bölgelerinde 12/04/2022 08:00:00 - 12/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-12 08:00:00 2022-04-12 16:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.MUAMMER AKSOY, 3.KARTAL, BAHARİYE sk bölgelerinde 12/04/2022 08:00:00 - 12/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-12 08:00:00 2022-04-12 16:00:00

İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah CAMİ, OKUL, İLKYUVA sk/ HAZNEDAR mah CAMİ sk bölgelerinde 12/04/2022 11:00:00 - 12/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-12 11:00:00 2022-04-12 13:00:00

İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATA, ŞİNASİ sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 11:00:00

İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah MERİÇ sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 12:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah AKSAK ÇIKMAZI, ARAPLAR, BIÇAKÇI ALAATTİN ÇIKMAZI, BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, CİBALİ, CİBALİ MESCİDİ, ESRAR DEDE, HACI FERHAT CAMİİ, HAYDAR, HAYDAR BOSTANI, HAYDAR HAMAMI, HAYDAR HAMAMI 1. ÇIKMAZI, KARADENİZ, KAŞIKÇI 1., KAŞIKÇI ÇIKMAZI, KERPİÇ, MÜRŞİT, MÜSTAKBEL ŞAİR BAKİ, OGÜN, SALİHPAŞA, SİNAN CAMİİ, YAZAR ORHAN KEMAL 1. ÇIKMAZI, YENİ TULUMBA ÇIKMAZI, ÇAĞA, ÜSKÜPLÜ, ÜSKÜPLÜ ÇIKMAZI, İRFAN AHMET sk/ YAVUZ SULTAN SELİM mah AYDINBEY, CİBALİ, CİBALİ HAYDAR, KANISICAK, KARADENİZ, KIVRIM, MÜSTANTİK, UMURBEY, ÇEŞMİZADE, ÜSKÜPLÜ, ŞAİR BAKİ, ŞAİR BAKİ ARALIĞI, ŞAİR NABİ sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 12:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah BÜYÜK KARAMAN sk/ HOCAPAŞA mah ORHANİYE sk/ ZEYREK mah BÜYÜK KARAMAN, DÜLGEROĞLU, GEMCİLER, HAYDARBEY, KIZTAŞI, KOVACILAR, MACAR KARDEŞLER, REFAH, SERDAB, SIRIMCILAR, SU YOLU, TEZGAHÇILAR, ÖMER EFENDİ, İMAM NİYAZİ, İTFAİYE sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 15:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 855., 869., ÜNVERDİ sk/ TALATPAŞA mah 1007., 1009., 1013., 1018., 1019., 1022., PAZARYOLU sk/ ÜÇEVLER mah ÜNVERDİ sk bölgelerinde 12/04/2022 12:00:00 - 12/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-12 12:00:00 2022-04-12 14:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1164., 1165., 1168., 1172., 1173., 1174. sk bölgelerinde 12/04/2022 10:00:00 - 12/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-12 10:00:00 2022-04-12 12:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 663., 664., 665., 676., 679., GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1676., 1677., 1697., 1698., 1699., 1700., 1701. sk bölgelerinde 12/04/2022 00:00:00 - 12/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 00:00:00 2022-04-12 06:00:00

İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1035., 1036., 1040., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 12/04/2022 11:00:00 - 12/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-12 11:00:00 2022-04-12 14:00:00

İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1006., 1018., 1019., 1042., 1043., KAZIM KARABEKİR, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 12/04/2022 10:00:00 - 12/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-12 10:00:00 2022-04-12 13:00:00

İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BÜLENT KARPAT, HÜLYA CÖMERT, NAFİ TALU, NİYAZİ TOPTOPRAK, SADULLAH BOZ, TATLIPINAR, TAŞLI PARA, UMUT, İSTASYON sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 12:00:00

İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI sk/ ÇANAKÇA mah AKKAN ÇIKMAZI, AMBARLI, AYŞEN, BAHÇELİ, BALCILAR, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, FERHATHOCA ÇIKMAZI, GALİP HOCA, HAFIZ ÖMER, HALİM AKYEL ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, OKUL, PİREN, RIHTIM, STAD, UYSAL, VUSLAT, ZERDA, ÇINAR sk bölgelerinde 12/04/2022 08:30:00 - 12/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-12 08:30:00 2022-04-12 16:00:00

İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah KUMBARAHANE sk bölgelerinde 12/04/2022 10:00:00 - 12/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-12 10:00:00 2022-04-12 13:00:00

İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAKRAÇ, SIRASELVİLER sk/ KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah AĞAYI SEBİL, BALTACI ÇIKMAZI, BİLLURCU, BİLLURCU ÇIKMAZI, HOCAZADE, LAPACI ÇIKMAZI, MAÇ, MAÇ ÇIKMAZI, MÜCADELE ÇIKMAZI, TEL, ÇUKURLU ÇEŞME sk/ KULOĞLU mah GÜLLABİCİ, LİVA, SIRASELVİLER, TURNACI BAŞI sk bölgelerinde 12/04/2022 10:00:00 - 12/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-12 10:00:00 2022-04-12 14:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ANADOLU, KIŞLA, ULUDAĞ sk/ CUMHURİYET mah ATATÜRK sk// BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 15:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah FEDAKAR, ONUR sk bölgelerinde 12/04/2022 02:00:00 - 12/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-12 02:00:00 2022-04-12 04:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah DERYADİL, GÖKNAR, HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ATİYE, HÜSREV GEREDE sk/ TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, DERYADİL, HOSTES RONA ALTINAY, HÜSREV GEREDE, MURADİYE BAYIRI, OSMAN F. SEDEN, TEŞVİKİYE FIRIN, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 12/04/2022 10:00:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-12 10:00:00 2022-04-12 15:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 15:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ARNAVUTKÖY YOLU, SELVİLER, TANBURİ ALİ EFENDİ sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 15:00:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah ALLALE, BANYOLAR, BEYAZ ZAMBAK, KIRMIZI ŞEBBOY, MOR SÜMBÜL, MUHASEBECİ, NİYAZİ BEY, İSKELE, İSTANBUL sk/ SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ, BERRİN ÇİNİ, MUHARRİR AHMET RASİM, İSKELE, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk/ bölgelerinde 12/04/2022 12:30:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 12:30:00 2022-04-12 15:00:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HAMAM, MUHASEBECİ, İSTANBUL, İZZET MOLLA sk/ EBUZİYA, FAHRİ KORUTÜRK, FAHRİ KORUTÜRK ÇIKMAZI, FİŞEKHANE, TAŞEVLER, YAKUT, ÖMER NACİ sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 11:30:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 12/04/2022 08:30:00 - 12/04/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-12 08:30:00 2022-04-12 12:30:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, DELİ HÜSEYİNPAŞA, FERİT SELİMPAŞA sk/ SİYAVUŞPAŞA mah FERİT SELİMPAŞA sk bölgelerinde 12/04/2022 12:30:00 - 12/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-12 12:30:00 2022-04-12 15:30:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, DELİ HÜSEYİNPAŞA, DEMET, ELVAN, ESER, FERİT SELİMPAŞA, KADER, MELTEM 2, MELTEM ARALIĞI, RÖNTGEN, ZEKİ KARSAN sk/ SOĞANLI mah ASLAN 1, FERİT SELİMPAŞA, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA sk bölgelerinde 12/04/2022 12:00:00 - 12/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-12 12:00:00 2022-04-12 16:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL sk// BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, BASIN SİTESİ, DELİ HÜSEYİNPAŞA, EFE, GÜLTER HANIM, LATİF DİNÇBAŞ, ORHAN TUĞSAVUL, RADYUM, RÖNTGEN, TALATPAŞA, TUNÇDAL YÜZATLI, YONCA 3, ZEKİ KARSAN sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 13:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2468., 2470., 2471., 2472., 2473., 2474., 2475., 2477., 2657., SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 12/04/2022 13:00:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 13:00:00 2022-04-12 15:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk/ BAĞLAR mah 8. sk bölgelerinde 12/04/2022 13:00:00 - 12/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-12 13:00:00 2022-04-12 17:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR sk// BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2471., 2474., 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2503., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, HACI BOSTAN, KÖPRÜ, SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 12/04/2022 10:00:00 - 12/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-12 10:00:00 2022-04-12 12:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk/ SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 15:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-14, G-695, G-696, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-706, G-708, G-746, G-747 sk bölgelerinde 12/04/2022 09:00:00 - 12/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-12 09:00:00 2022-04-12 15:00:00