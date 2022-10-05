İstanbul'da kapalı bir havaya uyanan İstanbullular merakla bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Son zamanlarda havaların bir soğuk bir sıcak olması nedeniyle vatandaşlar neredeyse her gün yağmur yağacak mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. İstanbul bugün yağmurlu mu? İstanbul yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul yağmur yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman duracak?

İstanbul bugün yağmurlu mu? sorusu aratılıyor. Ekim ayı itibari ile serin günlere giriş yapmıştık. Yazın geride kalması ve sonbahar mevsimine girişimiz ile havanın seyri de değişiyor. Kapalı güne uyanan vatandaş her zamanki gibi bugün hava yağmurlu mu? Sorusunu merak ediyor. Serin havaya hasret kalan İstanbullular yağmurun yağıp yağmayacağını araştırıyor. İstanbul bugün yağmurlu mu? İstanbul yağmur var mı? 5 Ekim İstanbul yağmur yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman duracak?

İSTANBUL BUGÜN YAĞMURLU MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre;

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul 5 Ekim hava durumu