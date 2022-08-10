Akom, bu sabah Esenyurt, Beylikdüzü taraflarında etkili olan sağanak yağışla ilgili bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Yağışların Çarşamba günü içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor" denildi. Peki, İstanbul bugün yağmurlu mu? Hafta sonu yağmur yağacak mı?

İstanbul'un bazı bölgelerinde bu sabah başlayan sağanak yağmur, yarın ve cuma günü de devam edecek. Esenyurt-Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden olurken vatandaşlara bir uyarı da AKOM'dan geldi. İstanbul bugün yağmurlu mu?

İSTANBUL BUGÜN YAĞMURLU MU?