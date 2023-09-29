İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış ne zamana kadar devam edeceği merak ediliyor. İstanbul bugün yağmurlu mu ve bu hafta sonu yağmur var mı araştırılıyor. İstanbul yağmur haberleri ve yağmur nedeniyle okullar tatil mi gündeme geliyor. 29- 30 Eylül hava yağmurlu mu ve İstanbul'da yağmur yağacak mı merak ediliyor. Peki, İstanbul bugün yağmurlu mu? 29- 30 Eylül hava yağmurlu mu? Bu hafta sonu yağmur var mı? Valilik uyardı!

İstanbul bugün yağmurlu mu? 29- 30 Eylül hava yağmurlu mu? Bu hafta sonu yağmur var mı? Valilik uyardı!

Ülkenin Batı bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağış, bugün de devam edecek. 29- 30 Eylül hava yağmurlu mu ve bu hafta sonu yağmur var mı araştırılıyor. İstanbul bugün yağmurlu mu ve İstanbul'da yağmur ne zaman başlıyor merak ediliyor.İstanbul yağmur haberleri ve yağmur nedeniyle okullar tatil mi gündeme geliyor. Valilik ve Meteoroloji'den uyarı geldi. İstanbul bugün yağmurlu mu? 29- 30 Eylül hava yağmurlu mu? Bu hafta sonu yağmur var mı? Valilik uyardı! Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL BUGÜN YAĞMURLU MU?

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yer yer sağanak geçişleri bekleniyor. Meteoroloji İstanbul, Ankara ve Isparta için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

İstanbul Valiliği, dün saat 16.00 sularında özellikle şehrin kuzey bölgelerinde etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklamada bulundu. Arnavutköy'de metrekareye 218 kilogram yağış düştüğüne yer verilen yazılı açıklamada, kent genelinde sağanaktan kaynaklanan 769 olayın meydana geldiği ifade edildi.

29- 30 EYLÜL HAVA YAĞMURLU MU?

Bununla birlikte, bugün içinse Meteoroloji 7 kenti sarı kodla uyardı. Bu kentler ise Bolu, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya olarak sıralandı.

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bolu, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya için "sarı" kod uyarısında bulundu. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.