Borsa İstanbul olarak bilinen BİST, sermaye piyasasında önemli bir rol oynayan bir kuruluştur. Yatırımlarını Borsa'da değerlendirmek isteyen vatandaşların araştırdığı konuların başında İSTANBUL BORSASI kaçta açılıyor? Geliyor. Yeni yatırımcıların özellikle merak ettiği konu Borsa açılış, kapanış ve çalışma saatleri 2023! Oldu. İşte konu hakkında detaylar…

Borsa İstanbul, yatırımcıları bir araya getirerek aktif alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesine olanak tanır. Bu alım-satım işlemleri arasında hisse senetleri, döviz kurları, emtia ürünleri ve vadeli kontratlar gibi çeşitli finansal araçlar bulunmaktadır. Tüm bu işlemler, kamuya açık bir platformda gerçekleştirilir. Borsa İstanbul, Türkiye'nin ekonomik canlılığının bir yansımasıdır ve yatırımcılar için önemli bir finansal piyasa olarak hizmet verir. Peki, İSTANBUL BORSASI saat kaçta açılıyor? Borsa açılış, kapanış ve çalışma saatleri 2023! İşte detaylar…

İSTANBUL BORSASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Açılış Seansı Emir Toplama: 09.40 / 09.55

Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 09.55 / 10.00

Sürekli İşlem: 10.00 / 13.00

Gün ortasında verilen alım-satım emirlerinin toplanma saatleri: 13.00 / 13.55

Toplanan alım-satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer: 13.55 / 14.00

Sürekli İşlem: 14.00 / 18.00

Kapanış Saati: 18.00 / 18.01

Kapanış Seansı Emir Toplama: 18.01 / 18.05

Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 18.05 / 18.07

Kapanış Fiyatından İşlemler: 18.07 / 18.10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri: 09.30 / 18.10

Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri: 09.30 / 18.15

Diğer Sözleşmeler: 09.30 / 18.15

BORSA AÇILIŞ, KAPANIŞ VE ÇALIŞMA SAATLERİ 2023!

Borsa İstanbul çalışma saatleri09.40 - 18.10 saatleri arasındadır.

Borsanın açılış ve kapanış saatleri, borsaya yeni başlayanlar tarafından sıkça sorulan konulardan biridir. Borsa İstanbul'un çalışma saatleri 2023 yılı itibarıyla 09.40 ile 18.10 saatleri arasındadır. Bu saat aralığında yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Borsa İstanbul, sadece hafta içi işlem yapılabilen bir piyasadır. Hafta sonları ve resmi tatillerde borsa işlem yapılmamaktadır.

Borsada öğle arası gibi belirli bir ara saati bulunmamaktadır. Borsa İstanbul, sabah açılış saati ile akşam kapanış saati arasında sürekli olarak aktif işlem yapma imkanı sunar. Bu nedenle, yatırımcılar işlem yapmak istedikleri zaman dilimini bu saat aralığı içinde seçebilirler.