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İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı mı? İstanbul Boğazı gemi trafiğinde son durum nedir?

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İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı mı? İstanbul Boğazı'nın trafiğe kapatılma sebebi merak konusu oldu. İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan Cornelia isimli 176 metre boyundaki gemi nedeniyle gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak kapatıldı. Peki, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı mı? İstanbul Boğazı gemi trafiğinde son durum nedir?

İstanbul Boğazı gemi trafiğinde son durum nedir? İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan Cornelia isimli gemi sebebiyle boğaz trafiği çift yönlü durduruldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olay yerine kurtarma ekiplerini sevk etti. Peki, İstanbul Boğazı gemi trafiğe kapatıldı mı? İstanbul Boğazı neden gemi trafiğe kapatıldı? Detaylar haberimizde!

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI MI?

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken gemi trafiğinin ne zaman normale döneceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı mı? İstanbul Boğazı neden trafiğe kapatıldı?

İSTANBUL BOĞAZI NEDEN GEMİ TRAFİĞE KAPATILDI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı." denildi.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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