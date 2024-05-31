İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı mı? İstanbul Boğazı gemi trafiğinde son durum nedir?
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı mı? İstanbul Boğazı'nın trafiğe kapatılma sebebi merak konusu oldu. İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan Cornelia isimli 176 metre boyundaki gemi nedeniyle gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak kapatıldı. Peki, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı mı? İstanbul Boğazı gemi trafiğinde son durum nedir?
İstanbul Boğazı gemi trafiğinde son durum nedir? İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan Cornelia isimli gemi sebebiyle boğaz trafiği çift yönlü durduruldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olay yerine kurtarma ekiplerini sevk etti. Peki, İstanbul Boğazı gemi trafiğe kapatıldı mı? İstanbul Boğazı neden gemi trafiğe kapatıldı? Detaylar haberimizde!