İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı mı? İstanbul Boğazı'ndan neden gemi geçmiyor? sorusu gündemin konuları arasında yer alıyor. İstanbul Boğazı'nın trafiğe kapatılması vatandaşlar tarafından dikkat çekti. Peki, İstanbul Boğazı neden trafiğe kapatıldı 2022? Boğazdan neden gemi geçmiyor? İstanbul Boğazı'nda kaza mı oldu, trafiğe mi kapatıldı?

İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE Mİ KAPATILDI 2022?

İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki SPARTA isimli gemiye, kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL BOĞAZI NEDEN TRAFİĞE KAPATILDI? BOĞAZDAN NEDEN GEMİ GEÇMİYOR?

Geminin arıza yapması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

BOĞAZ NE ZAMAN AÇILACAK?

Arızanın giderilmesinin ardından boğaz yeniden trafiğe açılacak.