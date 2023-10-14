İstanbul Boğazı'nın neden kapatıldığı ve ne zaman trafiğe açılacağı merak konusu oldu. Bu durum, hem deniz trafiğini hem de İstanbul'daki yaşamı doğrudan etkiliyor. Peki, İstanbul Boğazı neden kapatıldı? İstanbul Boğazı trafiğe ne zaman açılacak? İşte detaylar...

İstanbul Boğazı neden kapatıldı? İstanbul Boğazı trafiğe ne zaman açılacak?

İstanbul Boğazı neden kapatıldı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul boğazı trafiğe neden kapatıldı merak konusu oldu. Peki, İstanbul Boğazı neden kapatıldı? İstanbul Boğazı trafiğe ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL BOĞAZI NEDEN KAPATILDI?

Bulgaristan'dan İspanya'ya seyir halinde olan ve Beykoz önlerinde arızalanan Bahamalar bandıralı 'SOPHIA Z' isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki trafik çift yönlü olarak askıya alındı.

190 METRE BOYUNDAKİ GEMİ BOĞAZ'DA ARIZALANDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamaya göre, Umuryeri önlerinde dümen arızası yapan Bahamalar bandıralı "SOPHIA Z" isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi için Kurtama-7, Kurtarma-8, Kurtarma-9 römorkörleri ve KEGM-8 botunun yanı sıra balık adamlar olay yerine sevk edildi.