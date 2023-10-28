29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Boğaz'dan geçiş yapacak gemi sayısı ve hangi gemilerin geçiş yapacağı açıklandı. Peki, İstanbul Boğazı'ndan kaç gemi geçecek? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geçit töreninde hangi gemiler geçecek?

İstanbul Boğazı'ndan kaç gemi geçecek? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Boğaz'dan geçiş yapacak gemi sayısı ve hangi gemilerin geçiş yapacağı açıklandı. Peki, İstanbul Boğazı'ndan kaç gemi geçecek? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geçit töreninde hangi gemiler geçecek? Detaylar!

İSTANBUL BOĞAZI'NDAN KAÇ GEMİ GEÇECEK?

100. yıla özel İstanbul Boğazı'nda yapılacak olan geçit töreni saat 17:00'de başlayacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile gerçekleştireceği tarihinin en büyük resmi geçidini, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu sevk ve idare edecek. Boğaz geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak kortejde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine henüz girmeyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un da yer alması planlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisinin İstanbul Boğazı'nda resmigeçit yapacağını açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Türk donanmasının Cumhuriyet tarihinin en büyük ve kapsamlı geçit töreninin sevk ve idaresi, TCG Anadolu'da bulunacak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

HANGİ GEMİLER GEÇECEK?

"100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçide, TCG Anadolu, TCG Nusret'in yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücumbot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katılacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik edecek. 1. Ordu Komutanlığından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapılacak.

Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak.

Denizdeki kortejin önemli bir sürprize de ev sahipliği yapması planlanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından henüz teslim alınmayan ama bayrak çekilen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un da törende yer alması bekleniyor.