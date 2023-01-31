İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle bazı şehir hatları seferleri iptal edildi Genel Haberleri İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle bazı şehir hatları seferleri iptal edildi İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle denizde görüş mesafesi düştü. İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle bazı şehir hatları seferleri iptal edildi İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle denizde görüş mesafesi düştü. Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle bazı Şehir Hatları seferleri de iptal edildi. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun sis, denizde görüş mesafesini düşürdü. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle sabah 06.38'de çift yönlü olarak askıya alınırken, Şehir Hatları'na bağlı Beykoz-Sarıyer ile Anadolukavağı-Üsküdar seferleri de düzenlenemiyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel İstanbul Boğazı İstanbul Genel Haberler

Haberler ›› genel ›› İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle bazı şehir hatları seferleri iptal edildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.