İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle bazı şehir hatları seferleri iptal edildi
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İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle bazı şehir hatları seferleri iptal edildi İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle denizde görüş mesafesi düştü.
İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle bazı şehir hatları seferleri iptal edildi
İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle denizde görüş mesafesi düştü. Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle bazı Şehir Hatları seferleri de iptal edildi.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun sis, denizde görüş mesafesini düşürdü. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle sabah 06.38'de çift yönlü olarak askıya alınırken, Şehir Hatları'na bağlı Beykoz-Sarıyer ile Anadolukavağı-Üsküdar seferleri de düzenlenemiyor.