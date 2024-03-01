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İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

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İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesini de zaman zaman düşürdü.

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesini de zaman zaman düşürdü.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde özellikle boğaz ve çevresinde etkili oldu. Avrupa yakasından çekilen görüntülerde boğazın diğer yakası görünmezken sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesini de zaman zaman düşürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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