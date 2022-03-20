Son dakika haber! İstanbul Boğazı'nda kar bulutlarının etkileyici geçişi kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! İstanbul Boğazı'nda kar bulutlarının etkileyici geçişi kamerada

İhlas Haber Ajansı - Doğan Can Cesur - Genel
 - Güncelleme:

Son dakika genel haberi... İstanbul Boğazı'nda kar bulutlarının etkileyici geçişi kamerada Bebek sahilinde kar bulutları time lapse tekniği ile görüntülendi İstanbul Boğazı Bebek sahilinde denizin üstünde kar bulutlarının geçiş anı etkileyici görüntüler oluşturdu.

İstanbul Boğazı'nda kar bulutlarının etkileyici geçişi kamerada

Bebek sahilinde kar bulutları time lapse tekniği ile görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Boğazı Bebek sahilinde denizin üstünde kar bulutlarının geçiş anı etkileyici görüntüler oluşturdu.

Kent genelinde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan olumsuzlukların yanı sıra kar yağışı sırasında ve sonrasında kartpostallık görüntülerin oluştu. Beşiktaş Bebek sahilinde Zafer Hayta tarafından time lapse (hızlandırılmış) çekim tekniğiyle kaydedilen görüntüde kar bulutlarının etkileyici geçişi görülüyor. Vatandaşlar ise kar bulutlarını görünce sahilden uzaklaşıyor.

Son dakika haber! İstanbul Boğazı'nda kar bulutlarının etkileyici geçişi kamerada

Son dakika haber! İstanbul Boğazı'nda kar bulutlarının etkileyici geçişi kamerada

Son dakika haber! İstanbul Boğazı'nda kar bulutlarının etkileyici geçişi kamerada

Son dakika haber! İstanbul Boğazı'nda kar bulutlarının etkileyici geçişi kamerada

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Genel

Genel, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title