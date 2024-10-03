İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı! Son durum nedir, ölen veya yaralanan var mı?

Üsküdar açıklarında iki gemi çarpıştı ve bu olay büyük bir tehlikeye yol açtı. Çarpışmanın ardından dümeni kilitlenen bir gemi sürüklenmeye başladı. Bu dramatik anların videosunu izlemek isteyenler ise olayın görüntülerine ulaşmaya çalışıyor. İstanbul Boğazı'nda yaşanan bu kaza, deniz trafiğini olumsuz etkileyen önemli bir olay olarak gündeme geldi.

ÜSKÜDAR'DA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI

İstanbul Boğazı'nda Üsküdar açıklarında iki geminin çarpışması böyle görüntülendi.

Ayrıntılar geliyor...