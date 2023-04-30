İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik geçici olarak kapatıldı yapan ILYAS KONAN isimli 94 m boyundaki genel kargo gemisi, Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halinde ilerken İstanbul Boğazı'nda arıza yaptı.

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik geçici olarak kapatıldı

İSTANBUL - yapan ILYAS KONAN isimli 94 m boyundaki genel kargo gemisi, Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halinde ilerken İstanbul Boğazı'nda arıza yaptı. Boğazda gemi trafiği çift taraflı kapatıldı.

ILYAS KONAN isimli 94 m boyundaki genel kargo gemisi, Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yaptı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekiplerin yaptıkları incelemeler sonrası Kılavuz Kaptan, KURTARMA 7 ve 12 Römorkörleri yedeğinde gemi Ahırkapı'ya demirletildi. Gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı çift taraflı trafiğe kapatıldı. Boğaz trafiğinin kuzey-güney yönlü olarak 21.20'de sıralarında başlayacağı öğrenildi.