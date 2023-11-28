İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi. Peki, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapalı mı, ne zaman açılacak?

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapalı mı, ne zaman açılacak?

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapalı mı? İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi. Peki, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapalı mı, ne zaman açılacak? Detaylar...

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPALI MI?

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları Boğaz trafiğini de etkiledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

ÇİFT YÖNLÜ OLARAK ASKIYA ALINDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek İstanbul genelinde fırtınanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Buna göre kentte bugün saat 22.00'den yarın sabah 10.00'a kadar fırtına ve yağış bekleniyor.

METEROLOJİ SARI KOD VERMİŞTİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yaptığı son tahminlere göre İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyarmıştı. Marmara ve Ege'de beklenen şiddetli fırtınanın yarın akşam saatlerinden ertesi güne kadar etkili olacağı belirtilmişti.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.