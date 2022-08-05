İstanbul Bilgi Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce İstanbul Bilgi Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, İstanbul Bilgi Üniversitesi taban puanları....

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

İstanbul Bilgi Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu)(Mimarlık Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) (Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu)

Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Havacılık Yönetimi (Burslu) (Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Matematik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)- (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Pazarlama (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Spor Yöneticiliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu)

Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) (Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu)

Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Tarih (İngilizce) (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu)

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu)

Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

'Non scholae, sed vitae discimus' (Okul için değil yaşam için öğrenmeliyiz) ilkesiyle yola çıkan İstanbul Bilgi Üniversitesi, 7 Haziran 1996 tarihinde Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yapılan müracaat ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 4142 sayılı kanunla, bir Vakıf Üniversitesi olarak Türk Üniversite Sistemi içerisinde, kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olarak yerini aldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi kurulduğundan beri muhtelif süreçlerde bünyesine aldığı Kuştepe, Dolapdere ve santralistanbul olmak üzere 3 kampüste toplam yaklaşık 210.000 m² alanda öğrencilerine ve Türkiye'deki akademik hayata katkı sağlamaktadır.

23 yılda Türkiye'de birçok ilki gerçekleştiren İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006 ile 2019 yılları arasında eğitim ve araştırma kalitesini artırmak ve Türkiye'de dünya ile rekabet edebilecek bir üniversitenin olması hedefleriyle dünyanın en büyük uluslararası eğitim ağlarından olan Laureate Education ile uzun vadeli bir işbirliğine gitti ve bu ağın bir parçası oldu. 2019 yılında Can Holding, Bilgi Kültür ve Eğitim Vakfı'nın destekçileri arasına katıldı.

Bugün 20.000'i aşkın öğrencisi, 50.000'e yakın mezunu, 1.000 üzerinde akademik personeli bulunan BİLGİ, 7 fakültesi, 3 enstitüsü, 4 yüksekokulu ve 3 meslek yüksekokulunda lisans, lisansüstü, önlisans öğretimi verilen 150'yi aşkın programıyla öğretime devam ediyor.