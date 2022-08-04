İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 4 Ağustos 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 4 Ağustos 2022 Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beyoğlu elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 4 Ağustos 2022 Perşembe sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beyoğlu ilçesinde 4 Ağustos 2022 Perşembe tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ATMACA, BAYIR, BILDIRCIN, DUTLUK, EKOL, FUADİYE, KARAAĞAÇ, LEYLEK, POLİS, SANDALCI KERİM, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, ZOR BAYIR, İMRAHOR sk bölgelerinde 04/08/2022 16:00:00 - 04/08/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-08-04 16:00:00 2022-08-04 20:00:00 İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce -KÜÇÜK PİYALE mah sk bölgelerinde 04/08/2022 10:00:00 - 04/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-08-04 10:00:00 2022-08-04 17:00:00 İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KARATAVUK sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah AKASYA, ALEV, AÇELYA, EBRU, GELİNCİK, GÜL, GÜLDESTE, LAVANTA, MAYA, NİLÜFER, PELİN, SİTE, YILDIRIM OĞUZ GÖKER, ÖZTÜRK, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN sk / LEVENT mah ALTZEREN, CENGİZHAN, DUYGU, EBULULA MARDİN, FULYALI, GAZETECİ ÜMİT DENİZ, GÜLLÜ, LEVENT, NİSBETİYE, SEDİR, UĞUR MUMCU, YENİSÜLÜN, ÇİLEKLİ, ÜLGEN sk / NİSBETİYE mah AYDIN, BAŞA, BAŞLIK, BİLGİN, BİRLİK, ENGİN SİTESİ YOLU, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, PEKER, SAYDAM, TÖREN, YÜCEL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah DARÜLACEZE YOLU sk bölgelerinde 04/08/2022 00:00:00 - 04/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-08-04 00:00:00 2022-08-04 03:00:00

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