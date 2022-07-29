İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 29 Temmuz 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 29 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beyoğlu elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 29 Temmuz 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beyoğlu ilçesinde 29 Temmuz 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜNEŞLİ, HAVYAR, MATARA, YENİ YUVA sk / FİRUZAĞA mah DEFTERDAR YOKUŞU, KASATURA, TÜRKGÜCÜ sk / KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, AKARSU ÇIKMAZI, ALTIN BİLEZİK, ANAHTAR, BATARYA, COŞKUN, DEFTERDAR YOKUŞU, HASİBE HANIM, HAVYAR, KASATURA, KUMRULU, MATARA, MİRALAY ÇIKMAZI, RIFKI EFENDİ, SIRASELVİLER, SUSAM, TÜFEKÇİ SALİH, YENİ YUVA, İLYAS ÇELEBİ CAMİİ, ŞİMŞİRCİ sk bölgelerinde 29/07/2022 13:00:00 - 29/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-29 13:00:00 2022-07-29 15:00:00 İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah BÜLENT DEMİR sk / HACIAHMET mah ATEŞ BÖCEĞİ, DEV SÜLEYMAN, ERMEYDANI, KIR KAHYASI, SAFA MEYDANI, YENİ ALEM sk / YENİŞEHİR mah ALÇAKDAM, AVŞAR, DİREKÇİBAŞI, FERAH, MANDIRA, SAFA MEYDANI, TIRMIK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, DİREKÇİ BAŞI, KURTULUŞ sk / FERİKÖY mah ATEŞ BÖCEĞİ, ERMEYDANI, KOCABAŞ, KURTULUŞ, YENİ ALEM sk bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-29 10:00:00 2022-07-29 12:00:00

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