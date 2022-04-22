İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 22 Nisan 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 22 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beyoğlu elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 22 Nisan 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beyoğlu ilçesinde 22 Nisan 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah BALO, BÜYÜK BAYRAM, EKREM TUR, HALAS, KAMERİYE, KÜÇÜK BAYRAM, NEVİZADE, TARLABAŞI, TOPÇEKENLER, YEŞİLÇAM, İSTİKLAL sk/ KAMER HATUN mah KAMER HATUN sk/ KULOĞLU mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 22/04/2022 10:00:00 - 22/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-22 10:00:00 2022-04-22 15:00:00 İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, MEZARLIK YOKUŞU, MOR SALKIM, NİLÜFER, İLYAS BEY, İLYAS BEY ARALIĞI, İPLİKÇİ ARALIĞI, İPLİKÇİ FIRINI sk/ İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, ARALIK ÇIKMAZI, BAHÇE, BAKKALİYE, BARUTHANE, CANAN, DEDE, DİKBAYIR, GÖRELE ÇIKMAZI, HAFİK, KARANFİL, MAHMUTAĞA, MUHSİN ÇIKMAZI, SAHAF ÇEŞMESİ, ÇAVUŞ, ÇEŞMELİ, İPLİKÇİ FIRINI, ŞAHİNİM, ŞEN KANARYA sk// BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİLÜFER sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah MAHMUTAĞA, MAHMUTAĞA ÇIKMAZI, PİYALEPAŞA BULVARI sk/ YAYLA mah ANADOL, MEZARLIK YANI, YAY MEYDANI sk bölgelerinde 22/04/2022 10:00:00 - 22/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-22 10:00:00 2022-04-22 15:00:00 İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah BADEM ÖNÜ, BÜKLÜM, CELALZADE, KAPI KAHYASI, KUDÜM, TURŞUCU HÜSEYİN sk bölgelerinde 22/04/2022 09:00:00 - 22/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-22 09:00:00 2022-04-22 15:00:00 İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah AHMET TURAN sk// BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah YAZGÜLÜ, YENİ BAHAR sk bölgelerinde 22/04/2022 09:00:00 - 22/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-22 09:00:00 2022-04-22 15:00:00

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