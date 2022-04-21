İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 21 Nisan 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 21 Nisan 2022 Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beyoğlu elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 21 Nisan 2022 Perşembe sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beyoğlu ilçesinde 21 Nisan 2022 Perşembe tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BEREKETZADE CAMİİ, BEREKETZADE MEDRESESİ, BÜYÜK HENDEK, GALATA KULESİ, GALİP DEDE, LAKERDACI, LALELİ ÇEŞME, PORTAKAL, ŞAİR ZİYA PAŞA, ŞİMŞİR sk/ HACIMİMİ mah KEMERALTI sk/ MÜEYYETZADE mah ALİ HOCA ARALIĞI, GALİP DEDE, LÜLECİ HENDEK, SERDAR-I EKREM, TATAR BEYİ, YÜKSEK KALDIRIM sk/ ŞAHKULU mah BÜYÜK HENDEK, KÜÇÜK HENDEK, SERDAR-I EKREM, İLK BELEDİYE, ŞAHKAPISI, ŞAHKULU sk bölgelerinde 21/04/2022 09:00:00 - 21/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ İletken Yenileme 2022-04-21 09:00:00 2022-04-21 15:00:00 İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah KUMBARAHANE sk bölgelerinde 21/04/2022 10:00:00 - 21/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-21 10:00:00 2022-04-21 13:00:00 İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah TOPÇU sk/ KULOĞLU mah TURNACI BAŞI sk// BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah AMBARLIDERE YOLU, ÇAYIR sk/ ORTAKÖY mah DEREBOYU, ESKİTÜRK, LEYLEKYUVASI, TARLABAŞI, TAVUK ÇIKMAZI, TAVUKÇU REMZİ, YENİKALDIRIM sk/ ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, AHU, ERİŞ, FATİH, GEÇGEL ÇIKMAZI, GÜRKAN, NİĞBOLU ÇIKMAZI, OKUL YOLU, PELİT ÇIKMAZI, SETALTI, SÜREKLİ, TEKERLER, YAVUZ, YELKEN, ZELİHA KÖKÇINAR, ÇAMLITEPE SİTE YOLU, ÇUBUKÇU, ÖZTOPUZ, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgelerinde 21/04/2022 09:00:00 - 21/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-21 09:00:00 2022-04-21 15:00:00

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