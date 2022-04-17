İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 17 Nisan 2022 BEDAŞ Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Nisan 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beyoğlu elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 17 Nisan 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beyoğlu ilçesinde 17 Nisan 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ABDUSSALAH, ARAP CAMİ ÇIKMAZI, AYLAK, BAKIR, BANKA, BANKALAR, FÜTUHAT, GALATA MAHKEMESİ, HEDİYE, HOCA HANIM, KALYON, KERESTECİ FAZIL, NAFE, PERŞEMBE PAZARI, SAMUR, SARI ZEYBEK, SIRMALI, TERSANE, YANIK KAPI, YEMENİCİLER, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL sk/ BEREKETZADE mah BANKALAR, BANKER, BEREKETZADE MEDRESESİ, ESKİ BANKA, GALATA KULESİ, HACI ALİ, KABAK ÇİÇEĞİ, KART ÇINAR, OKÇU MUSA, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA sk/ EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, ABDUSSALAH ÇIKMAZI, AKİK, BUĞULU, DEMİRCİ FETTAH ÇIKMAZI, DEVE DİKENİ, FÜTUHAT, OKÇU MUSA, SARI ZEYBEK, TERSANE, YANIK KAPI, YAPRAK ÇIKMAZI sk/ MÜEYYETZADE mah AYNALI LOKANTA, KEMERALTI, NECATİBEY sk bölgelerinde 17/04/2022 09:00:00 - 17/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-17 09:00:00 2022-04-17 13:00:00

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ