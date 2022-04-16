İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 16 Nisan 2022 BEDAŞ Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 106. sk/ GÖKALP mah 31/6., 39/1., 39/2., 42/1., 42/2., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk/ SEYİTNİZAM mah G/5. sk/ YENİDOĞAN mah 41/5. sk bölgelerinde 16/04/2022 12:00:00 - 16/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-16 12:00:00 2022-04-16 16:00:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, HEYET, RÜYA, TAŞHAN sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYANOĞLU, COŞKU sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Yük Bölümü 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 12:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 12:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah CAHİT ARF, GÖREV, VEFABAYIRI, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ALARA, ALSANCAK, ALTAN, ATANUR, EKREM, ERKAM, FEHMİ, GİRAY, ISITAN, SULTANBEY, TAFLAN, TAYYARE, TOYGAR, ULUÇ, YALIKÖY, YEKTA, ŞAFİ, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7053., ABDÜLHALİK RENDA sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 13:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 919. sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ADEMEFENDİ, KARADENİZ, MUHTAR ENVER ÇAĞLAYAN, MUKADDER ÖKTEN, ÇUKURÇEŞME, ŞEHİT KADRİ ÇAKMAKYAPAN sk bölgelerinde 16/04/2022 10:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-16 10:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah ASLAN, AYAZMADERESİ, BESTEKAR, BİRGÜL, SARAKA, TUĞRUL, YENİ GELİN ZERDE, YENİGELİN sk bölgelerinde 16/04/2022 10:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-16 10:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, ALTINORDU, AYDINER, BALKAN, BAYSAL, BAŞTÜRK, DAĞHAN, DEMİRKAYA, GÜLDESTE, LOZAN, SALİHA, SARIÇAM, TAMER, UFUKHAN, YENİBAHÇE, YILMAZTÜRK, ÖZEL, ŞERİF, ŞEYDANUR, ŞULE sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 11:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİDİN, AYABA, AYSEMA, AYŞENUR, BAHŞENDE, BALKAN, BATURHAN, BAYSAL, BEYSUN, BUHARA, CİNAN, DEMİRKAYA, ERDİNÇ, EVLİYA, FİKİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜLAĞACI, GÜLBADEM, GÜLBİN, GÜLDESTE, GÜLLÜBAHÇE, GÜR, HAMİT, HAZAR, HELVACI, KIRAÇ, KIYMETLİ, LOZAN, MESUT, MİMAR SİNAN, NECİP FAZIL, SALKIM SÖĞÜT, SALİHA, SARIÇAM, SOYKAN, SULUDERE, SİRKECİ, TAMER, TÜCCAR, YENİBAHÇE, YUKARI PAZAR, ZEMHERİ, ÖZEL, ÖZENİR, ŞEYDANUR, ŞULE sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah GAZİOSMANPAŞA sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 29. sk bölgelerinde 16/04/2022 08:00:00 - 16/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-16 08:00:00 2022-04-16 12:00:00

İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah GÜNDOĞAR, REZAKİ, YEŞİLTEPE sk bölgelerinde 16/04/2022 12:30:00 - 16/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-16 12:30:00 2022-04-16 15:30:00

İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah KONUT, YARIŞÇI sk bölgelerinde 16/04/2022 11:00:00 - 16/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-16 11:00:00 2022-04-16 13:00:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah GÜLER 1, SAVAR, YALVAÇ, YEŞİLTEPE, İNCİ sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2689., SELÇUKLU, TAŞ OCAĞI YOLU sk bölgelerinde 16/04/2022 10:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-16 10:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah LALEZAR, MANOLYALAR, TAŞ, TÜREL, ZAKKUM, ÇELİK, ÇİM sk/ HABİBLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 16/04/2022 10:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-16 10:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah OLCAY sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ UĞUR MUMCU mah 2107., 2113., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 16/04/2022 09:30:00 - 16/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-16 09:30:00 2022-04-16 16:30:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk/ KAVAKLI mah ÖZBAY sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk/ OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Yeni OG Tesisi 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA sk/ YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 17:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 236. sk bölgelerinde 16/04/2022 08:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-16 08:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 3.İNÖNÜ, 4.CAN, ASURLAR sk bölgelerinde 16/04/2022 08:00:00 - 16/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-16 08:00:00 2022-04-16 16:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk bölgelerinde 16/04/2022 08:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-16 08:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ESNAF, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 11:00:00

İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1155., 1168., GENERAL ALDOĞAN sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 16:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah GÜMRÜKÇÜ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOCA YUSUF, KOCA YUSUF 1. ÇIKMAZI, KOCA YUSUF 2. ÇIKMAZI, KURU SEBİL, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI, SANCAKTAR TEKKESİ, TÜTÜNCÜZADE, TÜTÜNCÜZADE 1. ÇIKMAZI, VANİLYA, ÇINAR sk/ KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BALTA, BALTA ÇIKMAZI, BERBER ŞEFİK, BESTEKÂR NUBAR TEKYAY, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, DEĞİRMEN, EMİRLER ÇEŞMESİ, FEVZİ ILGAZ, HACI KADIN, KADEM, KADER, KASAP 1., KOCA MUSTAFAPAŞA, KOKULU KARANFİL, MARMARA, MİHRİŞAH, MİLLİ MÜDAFAA, PAMUKÇU, SANCAKTAR TEKKESİ, SÜRGÜCÜLER, TEBERDAR, YENİ KEMANCI SİTELERİ, İZCİ TÜRK, ŞIRLAĞAN sk/ MEVLANAKAPI mah HANCI DEĞİRMENİ, SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI YAĞHANE, TEKKE MASLAĞI, TEKKE MASLAĞI ÇIKMAZI sk/ SEYYİD ÖMER mah SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI YAĞHANE sk/ SÜMBÜL EFENDİ mah ALPER, ALİ FAKİH, ALİ FAKİH ÇEŞMESİ, BURHANETTİN TEPSİ, DERVİŞ MEHMET, FIRIN, FIRIN ÇIKMAZI, HACI KADIN, HACI KADIN BOSTANI ÇIKMAZI, KEMANCI SİTELERİ, RECEP URAS, YAZICI, YAZICILAR sk/ SİLİVRİKAPI mah ALAY İMAMI, BEYÇAYIRI, BEZİRGAN ODALARI, DAĞISTANLI ÇIKMAZI, HANCI KARAGÖZ, HİSARALTI 1., KOCA MUSTAFAPAŞA, KURU SEBİL, KUVA-Yİ MİLLİYE, RAMAZAN EFENDİ CAMİİ ARALIĞI, SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI ÇIKMAZI, UZAY, ÖNAL, İBRAHİMPAŞA TÜRBESİ, İMAM MEHMET, ŞEHİT TURAN TOPAL sk bölgelerinde 16/04/2022 23:00:00 - 16/04/2022 23:59:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-16 23:00:00 2022-04-16 23:59:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah DEMİRCİ OSMAN, HACI KADIN ÇEŞMESİ, PULCU sk bölgelerinde 16/04/2022 23:00:00 - 16/04/2022 23:59:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-16 23:00:00 2022-04-16 23:59:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah MEKTEP sk/ KOCA MUSTAFAPAŞA mah AKARCA ÇEŞMESİ, AKINCI, ARAP KUYUSU, ATEŞBAZ, ATİK HAMAMI, BALIKÇI, BALTA, BERBER ŞEFİK, BESTEKÂR HAKKI, BÜYÜK KULELİ, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, ESKİ KULLUKÇU, FERİDUN KILIÇ, GÜMRÜKÇÜ, GÜMÜŞ YÜKSÜK, HACI HASANAĞA MEKTEBİ, HACI HÜSEYİN CAMİİ, HACI KADIN ÇEŞMESİ, KEHRİBAR, KİLİSE, KİLİSE ALTI, MARMARA, MERCAN BALIĞI, MERHABA, MÜTESELLİM, MİLLİ MÜDAFAA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, PAMUKÇU, PULCU, SARRAF TAHSİN, SOĞUK SARNIÇ, TÜTÜNLÜK, ÇAMÇAK, ÇAMÇAK ÇIKMAZI, ÇARIKÇI, İMAM AŞİR, İMRAHOR İLYASBEY, İNEBEY, ŞARAP, ŞEHİT SELAMİ ÖZBEN, ŞIRLAĞAN sk/ MUHSİNE HATUN mah MÜSTEŞAR, TAVAŞİÇEŞMESİ sk/ SULTAN AHMET mah KUPACILAR sk/ SÜMBÜL EFENDİ mah ALİ FAKİH, DERVİŞ MEHMET, ESKİ SARAYÖNÜ, HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI HAMZA MEKTEBİ ARALIĞI, HACI KADIN, HACI PİRİ, HAMDULLAH, KÜÇÜK EFENDİ, MEKTEP 1., MERDİVENLİ ÇEŞME, TEĞMEN MECİT ŞENGÜN, ÇIRAKÇI BOSTANI, İDARE ÇIKMAZI sk/ SİLİVRİKAPI mah YEDİ ŞEHİTLER sk/ YEDİKULE mah AKSUNGURLU, ALİ EFENDİ, BESTEKÂR MUSA SÜREYYABEY, BUCAKBAŞI ÇIKMAZI, CAMİ 1., DİKİCİ, ESKİ ÇUBUKÇU, EĞRİDUT, GENÇAĞA, HACI EVHADDİN, HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ, HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ ÇIKMAZI, HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI HÜSEYİN ÇEŞMESİ, HACI KADIN, HACI MANAV, HACI MANAV ÇIKMAZI, HACI PİRİ, HACI PİRİ ARALIĞI, HALİTEFENDİ, HIDIRELLEZ, KALAYCI BEDRİ, KIYAKÇI HASAN ÇIKMAZI, KOMODOR ZEKİ IŞIN, KOMODOR ZEKİ IŞIN ARALIĞI, KUYULU BAKKAL, KÜHEYLAN, KÜRKÇÜBAŞI HAMAMI, KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI, KÜÇÜK EFENDİ, MAHZEN, ME bölgelerinde 16/04/2022 23:00:00 - 16/04/2022 23:59:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-16 23:00:00 2022-04-16 23:59:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ATMACA, BAŞBAKİ, BEKARBEY, DAVUTPAŞA İSKELESİ, KÜÇÜK LANGA, MÜVERRİH NAİMA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SULU BOSTAN sk/ CERRAHPAŞA mah HELVACI TAHSİN, HORASANCI HASAN ÇIKMAZI, KASAP İLYAS CAMİİ, MİHRİ HATUN, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SAMATYA SAHİLİ, TREN YOLU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 16/04/2022 23:00:00 - 16/04/2022 23:59:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-16 23:00:00 2022-04-16 23:59:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah KABASAKAL sk/ CERRAHPAŞA mah AĞABABA, BOZACI ODALARI, BOZACI ODALARI ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA MEDRESESİ, DAVUTPAŞA MEDRESESİ ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA sk/ HASEKİ SULTAN mah EDALI, FEDAKAR, HATİP NACİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, MUCİT, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TEVFİK FİKRET, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI, TURGUT ÖZAL MİLLET, ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY sk/ KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BAYRAKTAR, DEMİRCİ OSMAN, HACI KADIN, KOCA MUSTAFAPAŞA, MERCAN BALIĞI, MÜTESELLİM, MİLLİ MÜDAFAA, İFTARİYE, ŞIRLAĞAN sk/ MEVLANAKAPI mah KALBURCU MEHMET CAMİİ, KARANFİLLİ ÇAVUŞ sk/ MOLLA GÜRANİ mah KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, SELİM SABİT, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ sk/ MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BATUMLU sk/ MİMAR HAYRETTİN mah SUCU BAKİ sk/ SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, ALTIMERMER ÇIKMAZI, ALYANAK, CEVDETPAŞA, DR. ŞÜKRÜBEY, EMRULLAH EFENDİ, EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI, EVLİYA ATA, HACI YUSUF, HUCCET, HURİ, KIZILELMA, KÖPRÜLÜZADE, LALEZAR CAMİİ, MECİTBEY, MUSTAFA NÂFİ, MİRALAY HASAN KAZIMBEY, MİRALAY HASAN KAZIMBEY ÇIKMAZI, NÂİBBEY, RAİFPAŞA, SEYFULLAH EFENDİ, SEYFULLAH EFENDİ ÇIKMAZI, SEYYİD ÖMER CAMİİ, SIRRIPAŞA, SU YOLCU, SİLİVRİKAPI, TÜRKÇÜ, UZUN YUSUF MEKTEBİ, VANİ DERGAHI, VANİ DERGAHI ÇIKMAZI, VEZİR, YEDİ EMİRLER 1., ZİKİRCİ, ZİYA GÖKALP, ŞAİR MEHMET EMİN, ŞEYH HÜSAMETTİN sk/ SÜMBÜL EFENDİ mah ALİ FAKİH, ALİ FAKİH CAMİİ, ALİ FAKİH CAMİİ ARALIĞI, ALİ FAKİH ÇEŞMESİ, AĞA ÇAYIRI, AĞAÇKAKAN, AĞIZ bölgelerinde 16/04/2022 23:00:00 - 16/04/2022 23:59:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-16 23:00:00 2022-04-16 23:59:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah NEVİYE sk/ MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, BALİPAŞA YOKUŞU, BOSTAN, EMİN SİNAN HAMAMI, EMİN SİNAN HAMAMI ÇIKMAZI, ESİRCİ KEMALETTİN, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA FIRINI, HATTAT, MUTRİP, MÜHENDİS MEKTEBİ, NEVİYE, PEŞTAMALCI SELİM, SANDALCI İHSAN, TATLIKUYU, TİYATRO, YAHYAPAŞA sk/ SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 16/04/2022 02:00:00 - 16/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-16 02:00:00 2022-04-16 04:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1596. sk bölgelerinde 16/04/2022 00:00:00 - 16/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-16 00:00:00 2022-04-16 06:00:00

İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AYDINLAR mah KAYINPINAR, MERİH, MİMAR SİNAN, SULTAN MEHMET, ŞENNUR sk bölgelerinde 16/04/2022 10:00:00 - 16/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-16 10:00:00 2022-04-16 17:00:00

İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ACET EVLERİ, AHMET ACET ÇIKMAZI, BEŞ KAVAKLAR, DOKTOR ÇEŞME, DOMUZDERE, FETİH, KÜHEYLAN, MEHMET ŞANLI, OLCAY, TALİP ERASLAN ÇIKMAZI, İBRAHİM KILIÇ ÇIKMAZI, ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah GÜNAY, II. BEYAZIT, MARMARA, İSTEK sk bölgelerinde 16/04/2022 08:00:00 - 16/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-16 08:00:00 2022-04-16 12:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah KAKTÜS, MELODİ, TEPECİK YOLU sk/ ETİLER mah EMİN, TEPECİK YOLU, TUNCA, İNCESU sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, GÜMÜŞYOLU, YENİYOL sk/ MURATPAŞA mah 101., 102., 103., 104., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk// ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 2. sk bölgelerinde 16/04/2022 15:00:00 - 16/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-16 15:00:00 2022-04-16 18:00:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ARDIÇ, LALE sk bölgelerinde 16/04/2022 12:30:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-16 12:30:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 11:30:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk 1.Asena Sk. bölgelerinde 16/04/2022 13:00:00 - 16/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-16 13:00:00 2022-04-16 17:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MEHMET AKİF , ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgelerinde 16/04/2022 12:00:00 - 16/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-16 12:00:00 2022-04-16 16:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI sk/ SİYAVUŞPAŞA mah AY ÇIKMAZI, CEVİZLİK, EMEK, KARANFİL, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇINAR, MUSTAFA KEMALPAŞA, PINAR, SÜMBÜL 1, YAPRAK, YAPRAK ÇIKMAZI, ZEYTİNLİK, ÇAVUŞPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÇEŞME, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk/ ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, BENTLER, CENGİZ TOPEL, SARNIÇ, ÇEŞME sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 13:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 101., 102., 103., 105., 160., 80., 81., 82., 83., 84., 86., 88., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 98., GAZİ OSMAN PAŞA, MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 16/04/2022 13:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-16 13:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 24., 29., ATATÜRK sk/ GÜNEŞLİ mah 1244., CUMHURİYET, KİRAZLI sk/ HÜRRİYET mah 127., 86., ATATÜRK, CUMHURİYET, MENDERES sk bölgelerinde 16/04/2022 10:00:00 - 16/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-16 10:00:00 2022-04-16 12:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2100., 2111. sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Bağcılar İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2088., 2096., 2106. sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-14, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-703, G-811, G-823, G-915, G-922 sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 15:00:00

İstanbul Avcılar İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-732, G-757, G-770, G-879, G-913 sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 15:00:00