İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi listesi! 13 Mayıs 2022 Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beyoğlu ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 13 Mayıs 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beyoğlu elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 13 Mayıs 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beyoğlu ilçesinde 13 Mayıs 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah BEREKETZADE MEDRESESİ, BİLLUR, GALATA HIRDAVATÇILAR, KARDEŞİM, TERSANE, ÖMERAĞA sk / BEREKETZADE mah BANKALAR sk bölgelerinde 13/05/2022 15:00:00 - 13/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-05-13 15:00:00 2022-05-13 18:00:00 İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÇUKUR mah BABACAN, BUDAK, KARAKURUM, SALKIM SAÇAK sk bölgelerinde 13/05/2022 10:00:00 - 13/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-05-13 10:00:00 2022-05-13 18:00:00 İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah DERE İÇİ BORSA, DERKA, UZUN BAYIR, İMRAHOR sk / ÖRNEKTEPE mah AÇELYA, DEREİÇİ BORSA, DERKA, KANARYA, MEHTAP, MERCAN, PAZARALTI, TAŞLIK, TURNA, TURNA ARALIĞI, ZAFER, İMRAHOR sk bölgelerinde 13/05/2022 12:00:00 - 13/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-05-13 12:00:00 2022-05-13 16:00:00 İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÇUKUR mah ÇUKUR sk bölgelerinde 13/05/2022 10:00:00 - 13/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-05-13 10:00:00 2022-05-13 18:00:00 İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah AYDEDE, LAMARTİN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, BALÇIK TARLASI, BÜYÜKDERE, DR. ŞEVKETBEY, GAZİ BERKAY, HALASKARGAZİ, HAMİDİYE SUYU, OKUR, OPERATÖR RAİFBEY, TAYYARECİ CEMAL, VETERİNER HİLMİ sk / CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, NAKİYE ELGÜN sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE, HALASKARGAZİ, HASAT, KOCAMANSUR, PALAZOĞLU, PERİHAN sk bölgelerinde 13/05/2022 00:00:00 - 13/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-05-13 00:00:00 2022-05-13 06:00:00 İstanbul Beyoğlu İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DR. CEMİL BENGÜ, EĞİTİM ÇIKMAZI, KIZKALESİ, YURT sk bölgelerinde 13/05/2022 00:00:00 - 13/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-05-13 00:00:00 2022-05-13 07:00:00

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