İstanbul BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi listesi! 26 Nisan 2022 Beylikdüzü ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Beylikdüzü ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 26 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Beylikdüzü elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 26 Nisan 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Beylikdüzü ilçesinde 26 Nisan 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, GÜLBAHÇE, NİGAR sk bölgelerinde 26/04/2022 08:00:00 - 26/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-26 08:00:00 2022-04-26 12:00:00 İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, ADNAN KAHVECİ, ALİ ÇEBİ, ATATÜRK, PALMİYE, PINAR, YEŞİL sk / CUMHURİYET mah ATATÜRK sk bölgelerinde 26/04/2022 02:00:00 - 26/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-26 02:00:00 2022-04-26 04:00:00

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